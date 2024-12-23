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        Niğde'de 'dilenci' operasyonu; paralar bebeğin bezinden çıktı

        NİĞDE'de, zabıta operasyonunda yakalanan 2 dilencinin üst aramasında bulunan 490 liraya el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:00
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        Niğde'de 'dilenci' operasyonu; paralar bebeğin bezinden çıktı
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        NİĞDE'de, zabıta operasyonunda yakalanan 2 dilencinin üst aramasında bulunan 490 liraya el konuldu. Bir dilencinin ise üzerindeki parayı 8 aylık bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.

        Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şehir dışından gelen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu. Dilencilerden birinin ise üzerindeki parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği saptandı. Dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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