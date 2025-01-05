Bakan Fidan: Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Suriye’nin yeni yönetimine destek olmakla kalmıyor, bir yandan da uluslararası toplumu Suriye'ye destek vermeye davet ediyoruz. Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Niğde İl Başkanlığı 8’inci Olağan Kongresi, Merkez Spor Salonu’nda düzenlendi. Kongreye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra parti yöneticileri ve teşkilatlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans sistemiyle katıldığı kongrede partililere hitap etti.

Kongrede konuşan Bakan Hakan Fidan, AK Parti'nin sadece siyasi bir platform değil, milletin ideallerini, tarihi birikimini ve stratejik vizyonunu temsil eden köklü bir hareket olduğunu söyledi. Fidan, "Biz, kadim devletimizin ve binlerce yıllık medeniyetimizin genç bir partisiyiz. Allah'a şükür, milletimiz bu harekete büyük bir teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 23 yıl boyunca ülkemize hizmet etme onurunu yaşadık. Bu süreçte çok önemli değişimlere imza attık. Devletin ve milletin tepesine çöreklenmiş vesayet odaklarını temizledik. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini ülkemizden uzaklaştırdık. Bölgemizdeki istikrarsızlıklara rağmen, Türkiye'yi bir güven ve istikrar adası olarak ayakta tutmayı başardık" diye konuştu.

'ÇATIŞMALARIN BİR AN ÖNCE BİTMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ' Bir kez daha, bu kutlu yürüyüşün bir parçası olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Fidan, "Milletimizin desteğiyle bu kutlu dava yolunda yürümeye devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Tarih, şartlar ve inançlarımız bize önemli bir misyon ve sorumluluk yüklemiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yalnızca ülkemizin değil, başka coğrafyalardaki kardeşlerimizin de istikrar ve refah içinde yaşamasını hedefliyoruz. Öncelikli amacımız, çevremizdeki savaşların ve çatışmaların bir an önce bitmesi için çabalıyoruz. Diplomasi, bazen uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iştir. Suriye örneği ortada. Biz yıllarca ilmek ilmek dokuduğumuz bir strateji ile Suriye'yi barış ve istikrar haline getirmek için elimizden geleni yaptık. Suriye örneği bu gerçeği gözler önüne seriyor. Biz, yıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğumuz stratejilerle, Suriye’yi barış ve istikrar yurdu haline getirmek için var gücümüzle çalıştık. Komşuluğun ve kardeşliğin gereğini yerine getirdik. Suriye’de mazlumun yanında saf tutmak, bizim için büyük bir şeref payesidir. İnşallah, Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günler ve gelecek bekliyor. Biz, sadece Suriye’nin yeni yönetimine destek olmakla kalmıyor, bir yandan da uluslararası toplumu Suriye'ye destek vermeye davet ediyoruz. Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz. İnşallah Suriye ekonomisi ayağa kalktığında dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış, milyonlarca mülteci kardeşlerimiz ülkelerine dönecekler ve vatanlarına kavuşacaklar, hasretleri de sona erecek. İnşallah Suriye daha zengin, daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bundan da Türkiye'de, tüm bölgemiz de fayda sağlayacaktır" dedi.

'İSTİKRAR İÇİN KALKINMA PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ' Bakan Fidan, diğer komşulara yönelik siyasetlerinin de aynı bakış açısıyla şekillendiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Biz hem bölgemiz hem komşu ülkelerde barış olsun, istikrar olsun istiyoruz. Bütün dış politikamızın, bütün çalışmalarımızı bu hedefin etrafında şekillendiriyoruz. Bunun için siyasi destek veriyoruz, tecrübe aktarıyoruz, kalkınma projelerini hayata geçiriyoruz. Örneğin, bazılarınızın bildiği bir kalkınma yolu projesi vardır. Bu proje yıllardır çatışmayla, istikrarsızlıkla anılan değerli komşumuz, kardeşlerimizin bulunduğu Irak halkının Türkiye ile beraber hayata geçirmek istediği bir proje. Cumhurbaşkanımız, bizler bu destek veriyoruz. Bu projenin adı 'Kalkınma yolu.' Basra Körfezi'nden başlayıp Irak'tan geçen, Türkiye'den geçen, Avrupa'ya giden muazzam bir proje. Bunun gibi birçok lojistik projesini, ekonomi projesini, enerji projesini, ticaret projesini, sanayi projesini, teknoloji projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar bunlar önemli. Bunlar niye önemli? Sizlerin verdiği siyasi iradeyle, bizlerin başlattığı çalışmanın aşamaları var. Bu aşamaları bir daha hatırlayalım. Birincisi istikrarı sağlamaktı, sağladık. İkincisi, güvenliği sağlamaktı, sağladık. Üçüncüsü yüzyıllardır birikmiş altyapı problemlerini hayata geçirmek için ne yaptık? Sağladık. Şimdi üstyapıyı, süper ülkelerin seviyesine çıkartıp sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke, bölge haline geldi. Bütün hedef bu arkadaşlar. Buna yönelik aşama aşama çalışmaya devam ediyoruz. Bölgemizde herkesin müreffeh, eşit ve güven içinde yaşadığı bir ortamda çatışma çıkmaz, istikrarsızlık olmaz, emperyalistlerin, bölücülerin de hedef oyununa gelmezsiniz arkadaşlar.”

'KUDÜS DAVASINDA GERİ DURMAMIZ İMKANSIZ' Filistin'de barış ve adalet tesis edilmedikçe uyku uyuyamayacaklarının altını çizen Bakan Fidan, şöyle konuştu: “Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırım durmadıkça bize huzur yok. Bunu durdurmak için arkadaşlar diplomasi alanında attığımız adımları siz de görüyorsunuz. Yaklaşık 1,5 yıldır adım atılması gerekiyorsa hepsini attık. Ne kadar inisiyatife öncülük edilmesi gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Bunları tek tek sıralamaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin bu konudaki hassasiyeti ortada. Sizlerin bu konudaki hassasiyeti ortada. Bu millet, Filistin davasını başının üstünde taşıyor. Kudüs'ün asla bir işgal altında olmaması için her gün duasını, çabasını eksik etmiyor. Bu gerçek ortada olduğu sürece bizim devlet olarak, millet olarak, hareket olarak Filistin davasında, Kudüs davasında geri durmamız imkansız. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber etmeye, Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bunu en usta, en stratejik, en iyi şekilde nasıl yapmak gerekiyorsa o şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sizler bu davanın içindeyseniz, bu hareketin içindesiniz. Buradaki duygu selini, inanış parametrelerini, her şeyi biliyorsunuz. Bu gerçeklik ortadayken AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, Filistin davasına gerekli önemi vermediğini söylemek, iftiraların en büyüğüdür. Yalanların en büyüğüdür. Biliyorsunuz bazı yolları sadece kader birliği yaptığınız arkadaşlarınızla yürüyebilirsiniz. Kardeşlerinizle yürüyebilirsiniz. Biz Türk devletleri toplumuna da bu gözle bakıyoruz. Çok şükür Yukarı Karabağ artık özgür. Bu hepimiz için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Biz şunu çok iyi biliyoruz; Türk devletleri bir araya gelirse daha etkili, daha güçlü ve daha caydırıcı olur. İnşallah Türk devletleriyle ilişkilerimiz daha da derinleşecek, Kıbrıs'ın da dahil olacağı küresel bir aktöre dönüşecektir.”