Yolcu otobüsü, önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Alın mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Adana’ya giden Eren Durak yönetimindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, sisli havada Majek Jaroslaw’ın kullandığı WZ 844 HL plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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