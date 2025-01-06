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        Yolcu otobüsü, önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı

        NİĞDE-Ankara Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:55
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        Yolcu otobüsü, önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı
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        NİĞDE-Ankara Otoyolu’nda TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Alın mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Adana’ya giden Eren Durak yönetimindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, sisli havada Majek Jaroslaw’ın kullandığı WZ 844 HL plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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