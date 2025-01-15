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        Niğde'de sirrokümülüs bulutları güzel görüntüler oluşturdu

        NİĞDE'de günün ilk ışıklarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:45
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        Niğde'de sirrokümülüs bulutları güzel görüntüler oluşturdu
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        NİĞDE'de günün ilk ışıklarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, güzel manzaralar oluşturdu.

        Kentte, sabahın ilk saatlerinde gökyüzünü sirrokümülüs bulutları kapladı. Güneşin doğuşuyla bulutlara yansıyan sarı ve kızıl tonları, arka planda mavi gökle güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, nadir görülen doğa olayını cep telefonuyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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