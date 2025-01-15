Niğde'de sirrokümülüs bulutları güzel görüntüler oluşturdu
NİĞDE'de günün ilk ışıklarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, güzel manzaralar oluşturdu.
NİĞDE'de günün ilk ışıklarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte, sabahın ilk saatlerinde gökyüzünü sirrokümülüs bulutları kapladı. Güneşin doğuşuyla bulutlara yansıyan sarı ve kızıl tonları, arka planda mavi gökle güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, nadir görülen doğa olayını cep telefonuyla görüntüledi.
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