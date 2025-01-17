Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Patates diyarı Niğde'de muhasebeciliği bıraktı, 1000 rakımda çilek üretiyor

        TÜRKİYE'deen çok patatesin üretildiği Niğde'de muhasebeciliği bırakıp, eşiyle çiftçilik yapmaya başlayan Rıfat Erdoğan (62), 1000 rakımlı beldede topraksız tarımla yılın 12 ayı çilek yetiştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patates diyarı Niğde'de muhasebeciliği bıraktı, 1000 rakımda çilek üretiyor
        ABONE OL

        TÜRKİYE'deen çok patatesin üretildiği Niğde'de muhasebeciliği bırakıp, eşiyle çiftçilik yapmaya başlayan Rıfat Erdoğan (62), 1000 rakımlı beldede topraksız tarımla yılın 12 ayı çilek yetiştiriyor.

        Ülkenin en çok patatesinin yetiştirilmesinin yanı sıra lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektarinde de ilk 10'da yer alan Niğde'nin 1000 rakımlı Gümüşler beldesinde yaşayan muhasebeci Rıfat Erdoğan, 2006 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle mesleği bırakarak, eşiyle çiftçilik yapmaya başladı. Destek ve hibe programlarına katılmadan, kendi imkanlarıyla 500 metrekarelik çilek serası kuran Erdoğan, mesleğini geliştirdikçe bu alanı 1,5 dönüme yükseltti. Son yıllarda gelişen teknolojiyi de takip eden Erdoğan, topraksız tarım yapmaya başladı.

        '150 LİRADAN ALICI BULUYOR'

        Yılın 12 ayı çilek hasadı yaptığını belirten Erdoğan, "Eşimle en büyük hayalimiz çilek üretmekti, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bu iş yıllardır geçim kaynağımız oldu. Serada ürettiğimiz çileklerimiz, aroması ve tazeliğiyle dikkat çekiyor. Mevsim şartlarına rağmen kaliteli ürünler elde ediyoruz. Zor şartlara rağmen emeğimin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese de mutlu oldukları işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Ürünlerimiz 150 liradan alıcı buluyor. Bu işi, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle çileklerimiz yoğun talep görüyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hayvan bakım eğitimi düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hayvan bakım eğitimi düzenlendi
        Niğde'de sirrokümülüs bulutları güzel görüntüler oluşturdu
        Niğde'de sirrokümülüs bulutları güzel görüntüler oluşturdu
        Niğde'de tarla faresiyle mücadele çalışmaları
        Niğde'de tarla faresiyle mücadele çalışmaları
        Aynı ismi taşıdığı mezarlığın bakımını 20 yıldır gönüllü olarak yapıyor
        Aynı ismi taşıdığı mezarlığın bakımını 20 yıldır gönüllü olarak yapıyor
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutukl...
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutukl...
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı