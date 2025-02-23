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        Niğde'de hafif ticari araç, bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        NİĞDE'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Berat Bozbuğa (20) yaşamını yitirdi, yanındaki Feti Gökmen (19) ile Hasan Atalay (24) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:25
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        Niğde'de hafif ticari araç, bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        NİĞDE'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Berat Bozbuğa (20) yaşamını yitirdi, yanındaki Feti Gökmen (19) ile Hasan Atalay (24) ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Niğde- Nevşehir yolunun Yeşilgölcül mevkisinde meydana geldi. Berat Bozbuğa yönetimindeki 42 NN 980 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Bozbuğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari araçta bulunan ve ağır yaralanan Feti Gökmen ile Hasan Atalay ise ilk müdahalelerinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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