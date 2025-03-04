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        Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaraladı

        NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:10
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        Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaraladı
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        NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük (34), tedavi için gelen hastası T.S. (62) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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