Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi (2)

        DOKTORTABURCU EDİLDİ, SALDIRGAN TUTUKLANDINiğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi (2)
        ABONE OL

        DOKTORTABURCU EDİLDİ, SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan Tufan Saraçoğlu (62) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Dr. Burak Yörük, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Yörük, uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hastası Tufan Saraçoğlu'nu 7 ay önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat ettiğini kaydeden Yörük, "Ameliyat sonrasında, taburculuk sonrasında belirli aralıklarla kontrole geliyordu, sonradan duyduğum madde kullanımı, evden ve hastaneden kaçma öyküleri olan bir hastaydı. Olay günü, öğle arasındaydım ve odada tek başıma hasta sonuçlarına bakıyordum. Bir anda poliklinik odama geldi, ‘Bu işler boş işler, emanetimi geri ver’ dedi ve ardından doğrudan bana saldırdı. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş ve orada da 'Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor' gibi şeyler dile getirmiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım. Bizler insanlara şifa dağıtmak için buradayız. Bir doktor olarak tek amacım, hastalarımı iyileştirmek. Ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca, mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara yönelik her türlü şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. 'Sağlıkta şiddete hayır' diyerek bu sorunla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Beni ziyaret ederek veya arayarak geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Deprem Dirençli Şehirler: Kamu Kurumlarının Rolü" paneli düzenlen...
        Niğde'de "Deprem Dirençli Şehirler: Kamu Kurumlarının Rolü" paneli düzenlen...
        Niğde'de beyin cerrahına yönelik bıçaklı saldırı protesto edildi
        Niğde'de beyin cerrahına yönelik bıçaklı saldırı protesto edildi
        Niğde'de beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Niğde'de beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleşt...
        Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleşt...
        NÖHÜ ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Niğde'de 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Niğde'de 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi