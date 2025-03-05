Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi (2)

DOKTORTABURCU EDİLDİ, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan Tufan Saraçoğlu (62) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dr. Burak Yörük, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Yörük, uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hastası Tufan Saraçoğlu'nu 7 ay önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat ettiğini kaydeden Yörük, "Ameliyat sonrasında, taburculuk sonrasında belirli aralıklarla kontrole geliyordu, sonradan duyduğum madde kullanımı, evden ve hastaneden kaçma öyküleri olan bir hastaydı. Olay günü, öğle arasındaydım ve odada tek başıma hasta sonuçlarına bakıyordum. Bir anda poliklinik odama geldi, ‘Bu işler boş işler, emanetimi geri ver’ dedi ve ardından doğrudan bana saldırdı. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş ve orada da 'Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor' gibi şeyler dile getirmiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım. Bizler insanlara şifa dağıtmak için buradayız. Bir doktor olarak tek amacım, hastalarımı iyileştirmek. Ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca, mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara yönelik her türlü şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. 'Sağlıkta şiddete hayır' diyerek bu sorunla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Beni ziyaret ederek veya arayarak geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.