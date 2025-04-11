Beyin ölümü gerçekleşen motosiklet sürücüsünün böbrekleri 2 hastaya umut oldu

Kentte 19 Mart'ta motosikletiyle kaza yapıp ağır yaralanan Hasan Ergin, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ergin'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışlama üzerine yapılan kontrollerde, Ergin'in sağ ve sol böbreklerinin nakil için uygun olduğu belirlendi. Ergin'den alınacak böbreklerin Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen 2 hastaya nakledileceği bildirildi. Nakil operasyonunun kısa süre sonra başlayacağı belirtildi.

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