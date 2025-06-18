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        Aladağlar'da ölen Ganalı dağcının cenazesi, Niğde'de toprağa verildi

        NİĞDE'ninÇamardı ilçesindeki Aladağlar'da ölü olarak bulunan Gana uyruklu dağcı Nicholas Ackah'ın (27) cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:20
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        Aladağlar'da ölen Ganalı dağcının cenazesi, Niğde'de toprağa verildi
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        NİĞDE'ninÇamardı ilçesindeki Aladağlar'da ölü olarak bulunan Gana uyruklu dağcı Nicholas Ackah'ın (27) cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

        19 Mayıs'ta ilçedeki Aladağlar'ın Karayalak Vadisi'nde dağcılar tarafından Gana uyruklu dağcı Nicholas Ackah'ın cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir delici, kesici alet izine rastlanmayan Ackah'ın, donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcının cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ancak geçen sürede, ailesi ve Türkiye'deki Gana hükümetinin resmi kurumlarından Nicholas Ackah'ın cenazesinin alınması yönünde herhangi bir başvuru yapılmadı. Diplomatik süreçlerin sonuçsuz kalması nedeniyle Niğde Cumhuriyet Savcılığı cenazenin defin işlemleri için karar aldı. Karara göre, Ackah'ın cenazesi Niğde Belediyesi tarafından sahipsizler mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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