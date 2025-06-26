Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

NİĞDE'de Ahmet Ö.'nün (18), motosiklet tamirhanesine yönelik tüfekli saldırısında Hasan Canbaz (47) hayatını kaybetti, akrabaları Hüsmen (45) ve Batuhan Canbaz (17) ise ağır yaralandı. Kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Konaklı beldesindeki motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Ö., motosikletle geldiği iş yerine av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan Canbaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan akrabaları Hüsmen ve Batuhan Canbaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheli Ahmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.