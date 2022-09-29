Niğde'de 130 bin ton lahana rekoltesi bekleniyor

NİĞDE (AA) - Lahana üretiminde ülkede ikinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl yaklaşık 130 bin ton ürün alınacağı tahmin ediliyor.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki lahana tarlalarında ziyaret ettiği çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Kürekle lahana kesen Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin tarım kenti olduğunu söyledi.

Koç, kentin sadece lahanada değil, patates, elma, buğday gibi birçok üründe ön plana çıktığını belirtti.

Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 598 bin ton lahananın 136 bin tonunun Niğde'de yetiştirildiğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bu üretimle Niğde Türkiye'nin ikincisi durumunda. Bu her geçen gün artıyor. Ekim alanları daha çok merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğunlaşıyor. 5 yıl önce 95 binlerde olan üretim yüzde 41 arttı. 3 ülkeye ihraç ediyoruz. Niğde'deki üreticilerle gurur duyuyoruz. Onlar ürettikçe ilimiz büyüyor, ülkemiz büyüyor. Çünkü geçtiğimiz salgın döneminde de gördük ki en stratejik sektörlerin başında tarım geliyor. Bu nedenle çiftçilerimizin her türlü yanındayız, onların emekleri boşa çıkmasın. Bu sene de gayet mutlular. Allah bozmasın. Bu sene lahana üretimi biraz düşecek. Yaklaşık 18 bin dekarda 130 bin ton üretim olacak."

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