Niğde'deki sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kolsuz köyünde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, 1510 litre sahte alkol, 3 ruhsatsız av tüfeği, muşta, define arama dedektörü ve tarihi olduğu değerlendirilen 24 sikke ile obje ele geçirdi.
Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Yeşilgölcük beldesinde düzenlediği operaysonda 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 15 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.