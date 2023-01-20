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Atatürk'ün talimatıyla ilk kazmanın vurulduğu Çiftehan'daki kaplıcalar yılda 100 bin kişi ağırlıyor

AA

Atatürk'ün talimatıyla ilk kazmanın vurulduğu Çiftehan'daki kaplıcalar yılda 100 bin kişi ağırlıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te ziyaret ettiği Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyündeki sağlığa faydalı suyun vatandaşa ulaştırılması yönündeki talimatının ardından bölgede kurulan tesisler, yılda yaklaşık 100 bin kişiye termal turizm hizmeti sunuyor.

Atatürk, 6 Şubat 1934'teki Çiftehan ziyaretinde, şifalı olduğu belirtilen kaplıca suyunun, vatandaşın hizmetine sunulması yönünde talimat verdi.

Bunun üzerine dönemin İl Özel İdaresi, 1950'lilerde ilk kazmayı vurarak suyun çıktığı yerde günübirlik kullanım için tesis yaptı. İl Özel İdaresince aynı bölgede 1970'lerde yapılan 10 odalı pansiyon da 2005'te yaklaşık 100 odalı tesise dönüştürüldü.

Girişimciler tarafından 2010'dan sonra inşa edilen yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 2 devre mülk ile 4 ve 5 yıldızlı iki otel, yılda ortalama 100 bin ziyaretçiye termal turizm hizmeti veriyor.

Bölgedeki bir otelin genel müdürü İzzettin Yurtsever, AA muhabirine, Çiftehan'ın şifalı suyunun Eti, Frig, Roma uygarlıklarından bugüne kadar geldiğini söyledi.

- Atatürk'ten "Halkın yararına sunun" talimatı

Bazı kaynaklarda güzelleştirici, gençleştirici ve dinlendirici etkisinden dolayı Kleopatra'nın ve Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan'ın Çiftehan'a geldiğinin yer aldığını anlatan Yurtsever, şu bilgileri verdi:

"6 Şubat 1934'te Atatürk trenle buraya geliyor ve 'Bu çok güzel bir su, derhal burayı imal edin ve halkın yararına sunun.' diyor. Burada birçok insanın belli bir kür tedavisinden sonra sağlığına kavuştuğunu gördüm. Doğadan gelen yaklaşık 52-53 derecelik suyu, bay, bayan ve karma termal havuzlarımıza aktarıyoruz. Hiçbir ısıtma ve su ilavesi yok. Buradaki su, çelikli ve kükürtlü olmak üzere 2 ana kaynaktan besleniyor. Bunun içinde sodyum, sülfat, klorür ve kalsiyum bileşimi var. Dünyada bir burada, bir de Endonezya'da bu kalitede ve faydalı su var."

Yurtsever, buradaki suyun hiçbir şekilde heba edilmediğini vurgulayarak, sağlık açısından eşsiz bir suya sahip olduklarını, çok dengeli ve israf etmeden kullandıklarını belirtti.

Otelde yüzde 80'in üzerinde doluluğa sahip olduklarını aktaran Yurtsever, "Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan çok sayıda misafir alıyoruz. Hepsi buradan mutlu gidiyorlar. Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'da sağlık turizmi anlamında ilişkilerimiz var, onlar da gelmeye başladı." dedi.

- Yeni tesislerle bölgeye ilgi artıyor

Başka bir tesisin işletmecisi Seyhan Şekeröz ise Çiftehan kaplıca suyunun çok kaliteli olduğunu bildirdi.

Atatürk'ün bölgenin turizme kazandırılması yönündeki talimatıyla Çiftehan'ın tanındığını dile getiren Şekeröz, "Elimizden geldiği kadar turizmi artırmaya çalışıyoruz. Yemek fiyatına tatil veriyoruz, rakamlarımız çok uygun. Bölge, çok daha iyi yerlerde olması gerekirken atıl kalmış. Bu atıllığı gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni tesisler de yapılıyor, ilgi artıyor." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen ziyaretçilerden Erol Öğümsöğütlü, çocukluk yıllarında babasıyla bölgeye geldiğini anlatarak, suyun ve tesislerin kaliteli olduğunu ve çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Ziyaretçilerden Mehmet Uzer ise "Çiftehan'a ikinci gelişim. Afyonkarahisar'daki kaplıcalara da gittim ama oralarla kıyasladığımda buranın suyunun daha iyi ve şifalı olduğunu gördüm. Bundan sonra fırsat buldukça gelmeyi düşünüyorum." dedi.

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