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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü

AA

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'yi ziyaretinin 89. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli Mücadele Dönemi'nde Ulukışla-Pozantı güzergahında Fransızlara karşı etkin mücadele vererek, askerlere erzak ve lojistik desteği sağlayan Niğdelilerin, Atatürk'ün övgüsüne mazhar olduğunu aktaran Koç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan birisiydi Niğdeliler. Niğdelileri her zaman sevmişimdir' diyerek övgüyle bahsettiği ilimiz için 5 Şubat 1934, her zaman onur günü olmuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kulandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilimize gelerek Niğde'mizi onurlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde maddi ve manevi olarak bütün varlığını ortaya koyan Niğdeliler için 5 Şubat onur günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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