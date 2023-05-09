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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Valiliği ve KOP arasında iki sulama projesinin protokolü imzalandı

AA

Niğde Valiliği ve KOP arasında iki sulama projesinin protokolü imzalandı

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, Küçük Ölçekli Sulama İşleri Projesi (KOSİP) kapsamında, 27 milyon 570 bin lira bedelli iki yer üstü sulama projesinin protokolü imzalandı.

Vali Mustafa Koç, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, Niğde ölçeğinde yapılan tüm kalkınma projelerinin, "Türkiye Yüzyılı" hedefine ulaşmak için konulan birer tuğla olduğunu söyledi.

Güçlü ve büyük Türk devleti hedefi doğrultusunda kentte uygulanacak tüm projeleri hassasiyetle takip ederek sonuçlandırdıklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"İlimizi her alanda bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile iş birliği içerisinde her yıl tarımsal sulamadan enerjiye, eğitimden hayvancılığa birçok farklı sektörlerde projeleri hayata geçiriyoruz. İlimize, 2022 yılı projeleri dahil olmak üzere toplam 242 proje için bugüne kadar 226 milyon 270 bin 376 lira ödenek tahsisatı gerçekleştirildi. Bugün de toplam 27 milyon 570 bin lira bedelli Çamardı Demirkazık Yer Üstü Sulama Tesisi ve Altunhisar Merkez Yer Üstü Sulama Tesisi projelerinin imzalarını atıyoruz. Hayata geçirilecek projeler için himaye ve desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a, milletvekillerimize, KOP İdaresi Başkanlığına ve projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da Niğde'nin tarım, sulama, sanayi, eğitime, sağlık ve kültüre kadar pekçok alanda ciddi değerleri olduğunu anlattı.

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