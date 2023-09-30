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        Niğde'de 308 bin 616 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

        Niğde'de bir tırda 308 bin 616 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:18
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        Niğde'de 308 bin 616 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
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        Niğde'de bir tırda 308 bin 616 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tıra operasyon düzenledi.

        Araçta yapılan aramada, 308 bin 616 sentetik ecza hap bulundu.

        Gözaltına alınan bir zanlı, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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