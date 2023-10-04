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        Niğde'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Niğde'de öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:00
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        Niğde'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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        Niğde'de öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyarette öğrencilere boyama kitabı ve şapka hediye etti, sahipsiz hayvanları korumanın önemi anlatıldı.

        Köpeklerin gösteri sunduğu etkinlikte öğrenciler, hayvanları besledi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, merkezin bölgenin en iyilerinden olduğunu söyledi.

        Merkezdeki ameliyathanede geçen yıl 3 binin üzerinde sahipsiz hayvanının kısırlaştırıldığını belirten Özdemir, "Aynı zamanda 6 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bütün tedavilerini burada gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl sokak hayvanlar için 100 ton mama dağıttık. Sokak hayvanlarını koruma birliği kurduk." ifadelerini kullandı.

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