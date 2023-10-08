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        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:35
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        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.D.Y. (77) idaresindeki 51 AT 193 plakalı traktör, Ulukışla ilçesi Darboğaz köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde A.D.Y'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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