Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Giriş: 15.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:58
Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Kar nedeniyle, Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.