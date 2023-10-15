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        Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:58
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        Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı
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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

        Kar nedeniyle, Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

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