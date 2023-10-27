Niğde'de TKDK irtibat ofisi açıldı

Niğde'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) irtibat ofisi hizmete girdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasındaki ofisin açılışında, kırsal alanlarda kalkınmanın teşvik edilerek sürdürülen faaliyetlerden maksimum fayda elde edileceğini söyledi.

Niğde'nin IPARD kapsamına girmesinin kentin tarımsal olarak gelişmesinin önünü açacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"IPARD kapsamında verilen destekler 3 ana başlıkta. Birincisi hayvancılık, diğeri tarımsal ürünler ve kırsal turizm. İlimizin potansiyelinin çok iyi olduğu aşikar. Kırsal turizm anlamında çok ciddi bir potansiyelimiz var. Aladağlar, muhteşem zirveleriyle özellikle kırsal turizmde oradaki vatandaşlarımızdan yatırımcı olmak isteyenlere başvuru yapabilecekleri bir program tanıyacak. Diğer taraftan baktığınız zaman Narlıgöl, Bolkar Dağları turizm potansiyeli olan destinasyonlarımız. İnşallah bu program çerçevesinde güzel projeler çıkar."

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş da Niğde'nin tarımsal ve hayvansal üretimde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu, IPARD sayesinde bu potansiyelini daha artacağını aktardı.

TKDK Aksaray İl Koordinatörü Salih Karlı da kurumun verdiği desteklerle ilgili sunum yaptı.