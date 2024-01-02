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        Niğde'de 2 akrabasını öldüren şüphelinin evinde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Niğde'de 2 akrabasını tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüphelinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:26
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        Niğde'de 2 akrabasını öldüren şüphelinin evinde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Niğde'de 2 akrabasını tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüphelinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde 31 Aralık 2023'te, bir kahvehanenin önünde, akrabaları A.G. (42) ve R.G'yi (39) tabancayla öldüren R.G'nin (51), olayın ardından evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayla ilgili diğer şüpheli B.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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