Niğde Sağlık Müdürü Karaca, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Karaca, ardından sağlık personelleri ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Niğde'ye yeni atanan Karaca, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti.

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