Tepeköy'de geleneksel bayram buluşması düzenlendi

Niğde'de merkeze bağlı Tepeköy'de geleneksel bayram buluşması gerçekleştirildi.

Tepeköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Tilkiyurdu mevkisinde özellikle şehir dışında yaşayan köylülerin tanışması ve kaynaşması için düzenlenen programda, misafirler bayramlaşarak sohbet etti.

Yağmur duasının da yapıldığı programda, katılımcılara yemek ikram edildi, ağalık seçimi yapıldı.

Seçimi 80 bin liraya kazanan Resul Gürbüz'e ağalık kıyafeti giydirildi.

Dernek Başkanı Mehmet Gül, herkesin bayramını kutladı.

Derneğin geç kurulmasına rağmen önemli işler yaptığını belirten Gül, "Bu yıl dördüncüsünü festival havasında, yağmur duası yaparak düzenlediğimiz etkinliğimizde birlik ve beraberliğimiz artarak devam eder. Biz gayret ettik, siz de el tuttunuz, sponsor olan arkadaşlarımız var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu programlarımız artarak devam edecek. Bu sayede çocuklarımız tanışıyor, köy halkımız kaynaşıyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.