Kahvaltı, okul çağındaki çocuklarda öğrenmeye katkı sağlıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyeni Ayşe Büşra Kaygısız, okul çağındaki çocukların, edindiği beslenme alışkanlığının başarısını, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu etkilediğini bildirdi.

Kaygısız, poliklinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, okula yeni başlayan özellikle 6-12 yaş grubundaki çocukların gelişiminin çok hızlı olduğunu belirterek, bu süreçteki çocukların bedensel ve zihinsel gelişiminde beslenmenin çok önemli katkı sunduğuna dikkati çekti.

Kaygısız, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının erken yaşta kazanılmasının ilerleyen dönemlerde kronik rahatsızlıkların önlenmesinde önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: