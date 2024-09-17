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        Kahvaltı, okul çağındaki çocuklarda öğrenmeye katkı sağlıyor

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyeni Ayşe Büşra Kaygısız, okul çağındaki çocukların, edindiği beslenme alışkanlığının başarısını, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu etkilediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:16
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        Kahvaltı, okul çağındaki çocuklarda öğrenmeye katkı sağlıyor
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyeni Ayşe Büşra Kaygısız, okul çağındaki çocukların, edindiği beslenme alışkanlığının başarısını, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu etkilediğini bildirdi.

        Kaygısız, poliklinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, okula yeni başlayan özellikle 6-12 yaş grubundaki çocukların gelişiminin çok hızlı olduğunu belirterek, bu süreçteki çocukların bedensel ve zihinsel gelişiminde beslenmenin çok önemli katkı sunduğuna dikkati çekti.

        Kaygısız, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının erken yaşta kazanılmasının ilerleyen dönemlerde kronik rahatsızlıkların önlenmesinde önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı ve protein zengini kahvaltı, okul çağındaki çocuklarda öğrenmeye büyük katkı sağlıyor. Çocuklar için kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve tam buğday ekmeği tercih edilmeli. Kahvaltı öğününün atlanması konsantrasyon düşüklüğüne, halsizlik, yorgunluk ve öğrenme güçlüğüne sebep olabilir. Gün içerisinde tüketilen abur cuburlar, fast food ürünler boş enerji kaynaklarıdır ve ilerleyen dönemlerde obeziteye sebebiyet verebilir. Bu süreçte paketli ve ambalajlı gıdalar tüketilmemesine özen gösterilmeli, çocuklar için sağlıklı beslenme çantaları oluşturulmalı. Beslenme çantalarında taze veya kuru meyveler, kuru yemişler içecek olarak da süt veya ayran tercih edilebilir."

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