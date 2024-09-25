Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

Niğde'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Cahit Çelik, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

"Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimden geçerek hem ahlaki hem de ticari anlamda olgunlaştığı bir okul niteliği taşır. Bu değerli miras, ahlakı ve kaliteyi önceleyen, dayanışmayı ve paylaşmayı temel alan bir iş anlayışını bizlere kazandırmış ve asırlardır süre gelen iş kültürümüzün de temelini oluşturmuştur. Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik ilkelerine sadık kalarak çalışmaları, toplumumuzun huzur ve refahına katkı sağlamakta, ticari hayatımızda güvenin ve kalitenin simgesi olmaktadır."

Ahiliğin sadece ekonomik hayatı düzenleyen bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren hayat felsefesini oluşturduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin adalet, ahlak, dürüstlük, yardımlaşma ve kardeşlik gibi ilkeleriyle topluma yıllardır ışık tuttuğunu söyledi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de Ahilik teşkilatının insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygı ve güler yüzlü olma ilkelerini temel aldığını ifade etti.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna ise Ahilik kültürünün sadece ticareti şekillendiren bir teşkilat yapısı olmadığını, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta da ahlakı, erdemi ve dürüstlüğü ön planda tutan bir rehber olmaya devam ettiğini söyledi.