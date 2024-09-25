Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı'ya (78) sahipsiz köpek saldırdı.
Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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