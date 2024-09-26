Niğde'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Niğde'de minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Niğde'de minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
M.A. (17) idaresindeki 25 ACU 078 plakalı minibüs, Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.A. (43), E.N.A. (6), H.A. (10) ve E.A. (4) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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