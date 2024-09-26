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        Niğde'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Niğde'de minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:39
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        Niğde'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Niğde'de minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.A. (17) idaresindeki 25 ACU 078 plakalı minibüs, Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.A. (43), E.N.A. (6), H.A. (10) ve E.A. (4) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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