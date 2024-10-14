Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Sancak konser verdi
Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.
Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali kapsamında, etkinlik alanında sanatçı Sancak konser verdi.
Konsere katılan müzikseverler Sancak'ın şarkılarına eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
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