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        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Sancak konser verdi

        Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 21:56 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:03
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        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Sancak konser verdi
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        Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.

        Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali kapsamında, etkinlik alanında sanatçı Sancak konser verdi.

        Konsere katılan müzikseverler Sancak'ın şarkılarına eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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