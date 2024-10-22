Niğde Valisi Çelik okuyucu-yazar etkinliğinde öğrencilerle buluştu

Niğde Valisi Cahit Çelik, okuyucu-yazar buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Kale 100. Yıl Halk Kütüphane'ndeki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileriyle söyleşi yaptı, yazdığı Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesini anlattığı Samandağ Basra Demiryolu Projesi kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Programdan sonra açıklamalarda bulunan Vali Çelik, daha önce görev yaptığı yerlerin tarihine merak duyduğunu söyledi.

Niğde ile ilgili şu ana kadar Hüdavend Hatun ile ilgili bir makalesinin yayınlandığını, Ebubekir Hazım Tepeyran ile ilgili makalesinin de bitmek üzere olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Daha önceki görev yaptığım yerde Osmanlı'nın ilk demir yolu projesi olan Samanda Basra Demir Yolu hattı projesiyle ilgili hem Osmanlı arşiv kaynak belgeleri, hem İngiliz arşiv kaynak belgelerini çalışarak yazdığım Osmanlı'nın ilk demir yolu projesi Samandağ Basra Demir Yolu kitabıyla ilgili gençlerimizle bir sohbetimiz oldu. Gençlerimiz geleceğimiz. Onlara bir nebze olsun örnek olabildiysek onlara ufuk olabildiysek ne mutlu bize. Ben bir daha organizasyon için hem kültür müdürümüze hem katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."