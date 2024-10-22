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        Niğde'de ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi

        Niğde'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:13 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:13
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        Niğde'de ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Niğde'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Gümüşler beldesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan A.E. (60), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen A.E, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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