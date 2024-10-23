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        Niğde'de ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

        Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans şoförlerine, ambulans kazalarını azaltmak, çalışan ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla sürüş güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:23
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        Niğde'de ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
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        Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans şoförlerine, ambulans kazalarını azaltmak, çalışan ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla sürüş güvenliği eğitimi verildi.

        Eğitimde sürücüler, oluşturulan 16 parkurda sürüş gerçekleştirerek, günlük bakım, lastik sökme, zincir takma, akü takviye yapma gibi konularda uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

        14 sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeninin katıldığı eğitimde, meydana gelebilecek kazaların en az hasarla atlatılması, ambulans çalışanları ve hasta güvenliğinin sağlanması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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