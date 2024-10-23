Niğde'de ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans şoförlerine, ambulans kazalarını azaltmak, çalışan ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla sürüş güvenliği eğitimi verildi.
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans şoförlerine, ambulans kazalarını azaltmak, çalışan ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla sürüş güvenliği eğitimi verildi.
Eğitimde sürücüler, oluşturulan 16 parkurda sürüş gerçekleştirerek, günlük bakım, lastik sökme, zincir takma, akü takviye yapma gibi konularda uygulamalı eğitime tabi tutuldu.
14 sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeninin katıldığı eğitimde, meydana gelebilecek kazaların en az hasarla atlatılması, ambulans çalışanları ve hasta güvenliğinin sağlanması amaçlandı.
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