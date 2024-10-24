Niğde'de İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Bingül, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü hibe destek başvurularının başladığını, kendi işini kurmak isteyenlerin proje başvurularını 6 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapmaları gerektiğini söyledi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 400 bin, eski hükümlülere ise 300 bin lira hibe desteği, korumalı işyeri projelerinde 500 bin lira kuruluş sermayesi desteği sağlanacağını ifade eden Bingül, "Proje başvurusunda bulunmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız kurumumuz internet adresi www.iskur.gov.tr'de duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberinden detaylı bilgi alabilir. 6 Aralık 2024 tarihinde başvuru süresi sona erecek. İl Müdürlüğünde de engelli ve eski hükümlü vatandaşlara bilgi veriliyor." dedi.