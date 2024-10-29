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        Bor'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:58
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        Bor'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bor Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Yavuz, katılımcıların bayramını kutladı.

        Törende, Kaymakam Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

        Öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından tören sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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