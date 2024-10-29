Bor'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Niğde'nin Bor ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Niğde'nin Bor ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bor Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Yavuz, katılımcıların bayramını kutladı.
Törende, Kaymakam Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından tören sona erdi.
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