Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada, 29,77 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1835 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.

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