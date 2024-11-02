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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Niğde'de konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıyla bir kez daha gördük ama şehidimizin memleketi Bor'dan bir kez daha duyuralım ki hem kiralık katil sürüsü terör örgütleri hem de onların ağababaları duysunlar ki bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerinden geri döndüremeyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:04
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Niğde'de konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıyla bir kez daha gördük ama şehidimizin memleketi Bor'dan bir kez daha duyuralım ki hem kiralık katil sürüsü terör örgütleri hem de onların ağababaları duysunlar ki bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerinden geri döndüremeyecek." dedi.

        Uraloğlu, Niğde'de Bor Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        Kuruluşundan bugüne Niğde il ve ilçe teşkilatlarında görev alan herkese teşekkür eden Uraloğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in aziz, pak, temiz hatıralarını hafızalarına nakşettiklerini, geride bıraktığı emanetleri, kardeş, evlat, ana, baba bildiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Onun ülkesine olan hesapsız sevgisi, ülkemiz üzerine hesap yapanların hesabını bozdu ve biz bugün 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini çok çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıyla bir kez daha gördük ama şehidimizin memleketi Bor'dan bir kez daha duyuralım ki hem kiralık katil sürüsü terör örgütleri hem de onların ağababaları duysunlar ki bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerinden geri döndüremeyecek. Aksine daha çok çalışacağız, inadına daha çok üreteceğiz, daha çok gayret edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'nin milletle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. olağan kongre sürecini başlattıklarını aktaran Uraloğlu, kongrelerin partinin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artırdığına, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştirdiğine işaret etti.

        Uraloğlu, kongreye tek aday giren AK Parti Bor İlçe Başkanı Ethem Bozdoğan'a başarı dileyerek şöyle konuştu:

        "Sizler, hiçbir menfaat beklemeden, ülkeye, vatana, millete hizmet aşkıyla çalışıyorsunuz. Sizler, bu davanın gönül erleri, en öncü kuvvetlerisiniz. Herkesten daha fazla çalışmamız, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Düşmanın, fitnenin, bozgunculuğun uzaklarda olmadığını biliyoruz. Ne diyor milli şairimiz Mehmet Akif, 'Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.' Bizler de uyumayacağız. Milletimiz için çalışmaya, bıkmadan usanmadan gerçekleri anlatmaya, doğruları haykırmaya devam edeceğiz. Bakın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde de uluslararası arenalarda da her vakit gerçekleri haykırıyor. Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in sesi oluyor. Biz istiyoruz ki bölgede güven tesis edilsin. İnsanımız huzur içinde yaşasın, her şekil terör tehditlerini beraberce ortadan kaldıralım. Bunu bizden başka kimse maalesef istemiyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Mücadelemiz, haklı davamızı, hizmetlerimizi, projelerimizi kapı kapı anlatmaktır. İmar etmek, inşa etmek, hizmet etmek ise başta bizler olmak üzere hepimizin görevidir. Taş üstüne taş koymayanların ettikleri boş laflar sizi aldatmasın."

        Yollar, köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanlarının milletin desteğiyle inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, bakanlık olarak ülkeyi geleceğe taşıyacak projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Kuzey Marmara ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ankara-Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre de bağlantı yollarıyla beraber 330 kilometrelik yolu bitirdik. Onu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler yaptık, çok şükür. Bu yolu sadece 2,5 yıl gibi bir sürede gerçekleştirdik. Yine gurur abidemiz TÜRKSAT 6A'yı uzaya başarıyla fırlattık. Yüzde 81 yerlilik oranına sahip. Birçok özelliği var, onları saymayacağım ama şunu özellikle söylemek istiyorum, uzaya uydu fırlatan 10 ülkeden bir tanesiyiz, bunu Türk mühendislerimizle Türk teknisyenlerimizle ve Türk insanımızla yaptık. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde'nin ulaşım ağlarının gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Biz bir vefa ve sadakat hareketiyiz. Attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik hem de bize verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yatırım, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle gayret ediyoruz."

        Programda, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, AK Parti Bor İlçe Başkanı Ethem Bozdoğan da konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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