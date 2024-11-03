Niğde'de devrilen tırdaki 1 kişi öldü
Niğde'de pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Niğde'de pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
S.Ş. (35) idaresindeki 63 YY 500 plakalı pamuk yüklü tır, Adana-Aksaray kara yolu Bor ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtan fırlayan sürücünün kardeşi S.Ş. (18) yaşamını yitirdi.
S.Ş'nin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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