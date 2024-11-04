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        Niğde'de traktörden düşen kadın öldü

        Niğde'nin Dündarlı beldesinde traktörden düşen 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:45
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        Niğde'de traktörden düşen kadın öldü
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        Niğde'nin Dündarlı beldesinde traktörden düşen 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Tohum ekmek için tarlaya giden Y.Ş. (60) idaresindeki plakasız traktörde bulunan R.Ş. (58) dengesini kaybederek düştü.

        Tekerleğin altında kalan R.Ş. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan R.Ş, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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