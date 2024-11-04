Niğde'de traktörden düşen kadın öldü
Niğde'nin Dündarlı beldesinde traktörden düşen 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Niğde'nin Dündarlı beldesinde traktörden düşen 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Tohum ekmek için tarlaya giden Y.Ş. (60) idaresindeki plakasız traktörde bulunan R.Ş. (58) dengesini kaybederek düştü.
Tekerleğin altında kalan R.Ş. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan R.Ş, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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