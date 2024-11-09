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        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:01
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        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, Atatürk'ün tüm zorluklara rağmen Türk milletini bağımsızlık mücadelesinde birleştirdiğini belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş devlet temellerini atarak değerli bir miras bıraktığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Onun azmi, kararlılığı ve ileri görüşlülüğü, bugün de yolumuzu aydınlatmakta. Atatürk, yalnızca bağımsız bir Türkiye hedefiyle yetinmemiş, bizlere sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda da en ileriye gitme hedefini bırakmıştır. O, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetin genç kuşaklara ve milletin her ferdine emanet olduğunu vurgulamış. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı eseri daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek için çalışmaya, üretmeye, ülkemizi modern dünyanın örnek ülkelerinden biri yapmaya kararlıyız. Onun fikirleri bize ışık tutmaya, vizyonunu gerçekleştirme çabamıza güç katmaya devam ediyor. Onun, bizlere en büyük mirası olan Cumhuriyet ve bağımsızlık değerleri, geleceğimizi kurarken en büyük dayanağımız olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

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