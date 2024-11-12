Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 7 etkinlikte 629 vatandaş bilgilendirildi.
Ayrıca, polis ekipleri "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" ile " Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında okul önü trafik kuralları, güvenli internet, temel güvenlik, 112 Acil Çağrı hattının kullanımı hakkında Alpaslan İlkokulu'nda 42 öğrenciyi bilgilendirdi.
Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Eğitim Parkı'nda 32 öğrenciye eğitim verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.