Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 7 etkinlikte 629 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca, polis ekipleri "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" ile " Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında okul önü trafik kuralları, güvenli internet, temel güvenlik, 112 Acil Çağrı hattının kullanımı hakkında Alpaslan İlkokulu'nda 42 öğrenciyi bilgilendirdi.