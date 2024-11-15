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        Niğde'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Niğde'de 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:54
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        Niğde'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Niğde’de 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        O.K, (35) idaresindeki 51 ABM 380 plakalı otomobil, Adana-Niğde kara yolu Sazlıca beldesi kavşağında E.G'nin (60) kullandığı 51 EN 114 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan O.K. ile aracındaki eşi A.K. (32), çocukları M.E.K. (12), T.İ.K. (3) ve Z.A.K. (2) ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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