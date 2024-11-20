Niğde'de oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi

Nar Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç tamirinde kullanılan sprey kutuların patlaması sonucu alevler kısa sürede yayıldı.

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