Niğde Turizm Master Planı tanıtıldı

Niğde'de Valilik ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan Turizm Master Planı tanıtıldı.

Vali Cahit Çelik, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sadece ekonomik bir kazanç kaynağı olmadığını aynı zamanda kültürü tanıtmanın, istihdam oluşturmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın en önemli araçları arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda turizmin öncelikli sektörlerden biri olarak belirlendiğini aktaran Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi kapsamında ülkenin turizmde uluslararası bir marka haline getirilmesinin hedeflendiğini anlattı. Çelik, Niğde Turizm Master Planı'nın şehrin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri sürdürülebilir anlayışla değerlendirmek ve turizmi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında daha etkin bir araç haline getirmek için hazırlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu plan yenilikçi, sürdürülebilir ve proaktif bir yaklaşım sunarken Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda katılımcı bir yöntemle oluşturulmuş ve geniş bir paydaş grubunun görüşleri alınmıştır. Master plan, ilimizde turizmden elde edilen geliri artırmayı ve sektördeki gelişimi hızlandırmayı hedefleyen stratejileri içermektedir. Niğde'ye özgü tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerin öne çıkarılması, alternatif turistik değerlerin tanıtılması ve spor ile adrenalin turizmi gibi yeni alanlarda potansiyelimizin geliştirilmesi planın öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Şehrimizin bu alanda hak ettiği noktaya ulaşması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve sektör temsilcilerinin iş birliği ve katkıları büyük önem taşımaktadır."