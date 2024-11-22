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        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:29
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        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlüyü Çiftlik ilçesinde yakaladı.

        Ekipler, il merkezinde de "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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