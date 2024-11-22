Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı
Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlüyü Çiftlik ilçesinde yakaladı.
Ekipler, il merkezinde de "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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