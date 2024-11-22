Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlüyü Çiftlik ilçesinde yakaladı.

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