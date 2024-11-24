Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 107 köy yolu ulaşıma açıldı

Niğde'de etkili olan ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 107 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 107 köy yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kapanma durumu olan köy yollarına hızlı müdahale etmek amacıyla ekiplerin 24 saat esasına göre hazır beklediği belirtilen açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.