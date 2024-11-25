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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:11
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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışı yapılan depoya düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        Adreste yapılan aramada, 270 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin boş sigara paketi, 15 bin 600 dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilogram tütün, 120 sigara sarma makinesi, 8 sigara basma makinesi ve 3 şişe alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 1 tutuklandı, diğeri işlemlerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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