Niğde Valisi Çelik ve il protokolü, şehit aileleriyle buluştu

Niğde Valisi Cahit Çelik ve il protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Çelik, Çiftlik ilçesi Çukurbağ köyüne bağlı Akpınar Bungalov'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit ailelerine kamu hizmetleri sunumunda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Şehit aileleri ve çocuklarını kamu hizmetlerinde daha önde tuttuklarını vurgulayan Çelik, "Bu kapsamda ilimizin doğal güzelliklerini onlarında görmesini istiyoruz. Bundan dolayı bugün burada kahvaltı programı düzenleyerek şehit ailelerimizin buraları görmesini sağladık." ifadelerini kullandı.