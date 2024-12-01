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        Niğde Valisi Çelik ve il protokolü, şehit aileleriyle buluştu

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve il protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:57
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        Niğde Valisi Çelik ve il protokolü, şehit aileleriyle buluştu
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        Niğde Valisi Cahit Çelik ve il protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Vali Çelik, Çiftlik ilçesi Çukurbağ köyüne bağlı Akpınar Bungalov'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit ailelerine kamu hizmetleri sunumunda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

        Şehit aileleri ve çocuklarını kamu hizmetlerinde daha önde tuttuklarını vurgulayan Çelik, "Bu kapsamda ilimizin doğal güzelliklerini onlarında görmesini istiyoruz. Bundan dolayı bugün burada kahvaltı programı düzenleyerek şehit ailelerimizin buraları görmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, Vali Çelik ve şehit aileleri, Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile protokol eşleri katıldı.

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