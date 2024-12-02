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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:55
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26-28 Kasım arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.

        Yapılan aramalarda, 122,16 gram sentetik uyuşturucu, 12,19 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Zanlılardan 1'i sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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