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        Niğde'de 65 kaçak avcıya 947 bin 800 lira ceza kesildi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce bu yıl kaçak avcılık yapan 65 kişiye 947 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:18
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        Niğde'de 65 kaçak avcıya 947 bin 800 lira ceza kesildi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce bu yıl kaçak avcılık yapan 65 kişiye 947 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

        Şube yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, ava kapalı yerlerde avcılık yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, il genelinde yaptığı denetimlerde bu yıl 65 kişiye 947 bin 800 lira idari ceza kesti, 11 av tüfeğine el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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