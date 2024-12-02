Niğde'de 65 kaçak avcıya 947 bin 800 lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce bu yıl kaçak avcılık yapan 65 kişiye 947 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Şube yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, ava kapalı yerlerde avcılık yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, il genelinde yaptığı denetimlerde bu yıl 65 kişiye 947 bin 800 lira idari ceza kesti, 11 av tüfeğine el koydu.