Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024 Ödülleri Töreni düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2024 Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitenin şehit Ömer Halisdemir ile Niğde'nin adını ulusal ve uluslararası arenada duyurduğunu söyledi.

Üniversitenin başarısındaki önemli payın akademisyen ve öğrencilerin olduğunu belirten Uslu, üniversite bünyesinde çalışan tüm idari personele de teşekkür etti.

Dış paydaşların üniversitenin bilim, sanat ve eğitim alanlarında destek sunduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti: "Bu vesileyle dış paydaşımıza da ödül takdim edeceğiz. 40 ayrı kategoride aldığımız başvurular sonucunda yaklaşık 90 ayrı ödülü sahipleriyle buluşturacağız. Ayrıca bu organizasyonumuzun kapsamını inşallah gelecekte daha da genişleteceğiz. Diğer bir ifadeyle ileride ödüllerimizin çıtasını artırarak çok daha fazla alana yayacağımızı belirtmek isterim. Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir yükseköğretim olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla üniversitemizin vizyonu ve bu değerleri ekseninde birçok alanda öncü konumunu sürdüreceğini ve ülkesine, bölgesine, şehrine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini belirterek katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum."